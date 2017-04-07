川習會舉世矚目 川普：沒人知道會如何
〔中央社〕中國國家主席習近平與美國總統川普今天展開首次面對面會談。這次川習會備受矚目，料將聚焦北韓與貿易等敏感議題，據傳也可能談及台灣。川普在會前表示，誰也不知道會如何。
法新社報導，共和黨籍總統川普對中國的立場還在變化，外界將密切關察川習會的蛛絲馬跡，以了解川普政府與這個亞洲大國的關係方向如何。
川普離開華府前告訴福斯新聞網（Fox News）：「將會很有意思。沒人真的知道會如何。」
他重申對美中貿易關係的悲觀看法，堅稱美國「許多年來都未獲公平待遇」。他又說：「沒有（美國）總統曾以應有作法處理過此事。」
習近平是中國幾十年來權力最大的領導人，上任不到100天的川普則以善變聞名，可能以一則不到140個字母的簡單推文破壞最精心研擬的計畫，因此包括外交人士和助理在內，沒人敢確定川習會將有何發展。
有鑑於此，消息人士表示，習近平此行準備了許多大禮，將在川普關注的貿易與就業議題上示好，而且是川普可以透過推文宣布的好消息。
根據了解習近平計畫的人士透露，其中最重大的是能夠為美國人創造70萬個工作機會的投資計畫。日本首相安倍晉三2月間造訪馬阿拉哥時，也曾對川普承諾相同數字就業機會，中國顯然不想讓對頭日本專美於前。
根據法新社，這些人士又說，中國還可能提議進一步開放汽車與農產品市場。習近平也希望美方有所回報，除了川普保證不對中國實施懲罰性關稅，他還希望美方延後對台灣的軍售案，至少延到今年秋季中國共產黨舉行全國代表大會之後。
路透社報導，白宮官員壓低對川習會期望，表示這次會面將為雙方未來打交道奠定基礎。官員表示：「我不預期會對貿易大舉討價還價。我想大家會看到的是總統向習主席清楚與公開表明我們對貿易議題的期待。」
中方官員則說：「中國方面的最高優先是確保習主席不會沒面子。」
習近平一行搭乘的波音747專機在格林威治時間17時30分（台灣時間7日凌晨1時30分）左右抵達佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的國際機場，他在機場獲得軍禮歡迎。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與夫人到機場，歡迎習近平與夫人彭麗媛，並陪伴他們步過紅毯檢閱儀隊。
川普稍後將搭乘「空軍一號」專機抵達佛州。
川普與習近平今晚將在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的俱樂部共進晚餐，兩人的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與彭麗媛也將出席。
白宮國家安全會議亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）負責籌劃這次關係重大的兩大超強高峰會，他保證，儘管美中因貿易與北韓議題而關係緊張，川普與習近平將會「輕鬆互動」，可能一起喝茶，見見雙方高層官員，然後共進晚餐。明天雙方將持續會談，直至工作午餐才結束。
華府幾周來也一直對北京施壓，希望中方加緊發揮影響力，約束北韓的核武計畫與飛彈試射。
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