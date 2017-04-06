2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14

2017-04-06 00:38

〔編譯張沛元／綜合報導〕「瑞德商業傳媒」（William Reed Business Media）5日公布2017年「全球50大最佳餐廳」（World's 50 Best Restaurants）名單，美國紐約的Eleven Madison Park餐廳居冠，出身台灣的名廚江振誠在新加坡開設的Restaurant André排名14。

這是該餐廳評鑑自2002年創設以來第2度將全球最佳餐廳頭銜頒給非歐洲的餐廳。俯瞰紐約曼迪遜廣場公園、去年在此排名中拿到第3名的Eleven Madison Park，今年以創意口味與殷勤接待掄元，睥睨第2名義大利的Osteria Francescana與第3名西班牙的餐廳El Celler de Can Roca。前10名中唯一進榜的亞洲餐廳是曼谷的Gaggan，排名第7。