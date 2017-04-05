正妹脫北者批金正恩身型肥大 人民卻吃蚱蜢、蜻蜓

日前脫北者朴延美到香港演講。（美聯社資料照）

2017-04-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕外型姣好的脫北者朴延美（Yeonmi Park）逃離北韓10年，曾被金正恩視為「暗殺名單」。最近朴延美到香港演講，表示應該要重視北韓的人權問題，而不是導彈和核子試驗。

綜合媒體報導，23歲的朴延美表示，她10年前從逃離北韓，2009年後在南韓定居，2年前被金正恩列入「暗殺名單」，隨時可能喪命。朴延美認為，新聞界應該側重於北韓本身的人權問題，而不是導彈和核子試驗。

朴延美說，北韓人民已經被遺忘70年，她只想讓北韓人吃飽。朴延美批評，金正恩身型肥大，沒有承受飢餓，但北韓人民卻在吃蚱蜢、蜻蜓飽肚。

朴延美認為，中國會將脫北者遣返北韓，是脫北者是否能逃離北韓的關鍵因素，希望中國能夠任由脫北者通過。