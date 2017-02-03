美暫收難民 安潔莉娜裘莉投書紐約時報暗批川普

安潔莉娜裘莉痛批政府執政應著事實而不是以恐懼為出發點。（資料照，路透）

2017-02-03 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後便簽署多項行政命令，其中包括「暫停收容難民」，並禁止伊朗、伊拉克、敍利亞、蘇丹、利比亞、索馬利亞及葉門等7個穆斯林為主的國家公民在未來90天入境，難民收容計畫也將暫停120天，引起種族歧視與違法等抨擊。

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）對此更是向《紐約時報》投書，表示美國決定暫停接受難民，並禁止多個穆斯林國家的民眾入境的措施不是美國人的作風，相當譴責因為特定宗教或出生地的難民而採取歧視的作法，也痛批政府執政應著事實而不是以恐懼為出發點。

自2012年起就擔任聯合國難民公署特使的裘莉表示，這些飽受戰亂蹂躪的難民都是受害者，在經歷過恐怖主義及迫害後，都需進一步醫療照顧，因此在入境美國時，都已受過多個聯邦單位仔細檢查，因此裘莉呼籲美國當局應根據事實來調整移民政策，而非恐懼。

相關連結請見：

Angelina Jolie: Refugee Policy Should Be Based on Facts, Not Fear