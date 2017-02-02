英國下議院表決通過 政府獲授權展開脫歐程序

英國下議院針對脫歐議題進行表決，最終以498票對114票的懸殊比數通過議案，授權允許政府展開為期2年的脫歐談判。（美聯社）

2017-02-02 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國於去年6月舉辦脫離歐盟公投，結果是脫離歐盟的一派勝出，但脫歐程序至今尚未正式啟動，有外媒報導指出，英國下議院於當地時間1日進行表決，最終以498票對114票的懸殊比數通過議案，授權允許政府展開為期2年的脫歐談判。

綜合外媒報導，英國下議院在歷經2天的辯論後，於當地時間1日針對脫歐議題展開表決，表決結果以498票對114票的比數通過議案，授權政府啟動歐盟的《里斯本條約》第50條，展開為期2年的脫歐談判。這項脫歐程序議案之後還會再交由上議院作確認。

雖然脫歐議案已經下議院通過，但很可能會在上議院表決過程遇到阻擾，因為現任英國首相梅伊（Theresa May）領導的保守黨，在上議院的席次並沒有過半，且上議院的國會議員並非經人民普選選出，並不怕民意的強烈反對。