反川普禁令遍地開花 洛杉磯也跟進

2017-02-02 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民政策引發極大反彈，不但遭到大批民眾抗議，部分地區的執法機構也不挺。現在洛杉磯聯邦法官也頒布命令，暫停執行川普簽署的移民禁令。

綜合外媒報導，洛杉磯聯邦法官小博拉特（Andre Birotte Jr.），已允許20多名因移民禁令暫時留置在東非吉布提的葉門人飛往洛杉磯機場。此外，即使是遭禁令限制的7國人民，只要擁有有合法的移民文件，博拉特也禁止機場移民官員阻擋他們入境。

移民禁令引起美國國內動盪，先是紐約聯邦法官唐納利（Ann Donnelly）做出裁決，暫停遣返持合法簽證卻遭拘留的外國人，麻薩諸塞州、維吉尼亞州、華盛頓州也紛紛跟進。

由美國前總統歐巴馬任命的美國前司法部代理部長葉慈（Sally Yates），因拒替川普的移民政策背書，遭到白宮火速開除。

舊金山市則在當地時間31日，由檢察官赫雷拉（Dennis Herrera）向聯邦法院控告川普違憲，成為全美第一個起訴川普的城市。