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在社群平台放話「屠殺日本小孩」 中國小粉紅火速被日警逮捕

近日一名21歲的旅日中國人，不僅在社群平台發文放話要「屠殺日本小孩」，更拍下鎖定的幼稚園照片，立即驚動警方將其所火速逮捕。（圖擷取新小岩幼稚園官網）

近日一名21歲的旅日中國人，不僅在社群平台發文放話要「屠殺日本小孩」，更拍下鎖定的幼稚園照片，立即驚動警方將其所火速逮捕。（圖擷取新小岩幼稚園官網）

2024/05/23 15:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年有越來越多中國人移民到日本，然而許多小粉紅從小被中共政府洗腦教育，導致反日、仇日等價值觀根深蒂固，甚至以此犯下多種相關罪行。近日一名21歲的旅日中國人，不僅在社群平台發文放話要「屠殺日本小孩」，更拍下鎖定的幼稚園照片，立即驚動警方將其所火速逮捕，此事也掀起日本各界嘩然。

綜合日媒報導，現年21歲的中國男子徐謙，平時住在東京都葛飾區新小岩，他在本月13日透過社群平台「X」（原推特）發文，內容寫下「該用什麼刀殺小孩比較好？」（どんな刃物で子どもを殺したらいいかな），又在17日分享一張他拍攝新小岩幼稚園的照片，並在貼文表示，「家長們都來接孩子了，不容易殺呀。」

徐謙的殺人預告文曝光後，不少日本網友立即留言撻伐，並立即通報警方；遭到拍攝的新小岩幼稚園得知此事後，也於20日緊急休園。東京警視廳小松川警察署在21日，以涉嫌強行妨礙營業罪逮捕徐謙，被逮的徐謙面對警方指控時，則向警方供稱「我不知道」，目前警方正在繼續調查其犯案動機。

這起事件引起許多日本家長不安，不少人痛斥愈來越多中國人在日本囂張犯罪，更有網友挖出徐謙過往發文，他多次發文宣稱自己歸化留在日本，就是為了可以「殺人」，甚至直白說出「想在日本姦殺幼女」、「直播在日本幼稚園獻忠幼稚園、「日本沒有存在的價值，必須發動聖戰」等喪心病狂的冷血發言。

對此，日本網友紛紛怒罵，「根本就是恐怖分子」、「拜託強制驅逐出境」、「不要再讓中國人進入日本了」、「這種人就應該趕緊抓起來，然後遣送回中國」、「為了保護日本人民的安全，我認為應該禁止中國人留在日本」、「如果現在對居住在日本、還從事不明職業的中國人迅速增加沒有危機感的話，那是一場災難的開端」。

這次事件引起許多日本家長不安，更有網友挖出徐謙過往發文，他多次發文宣稱自己歸化留在日本，就是為了可以「殺人」。（圖擷取自社群平台「X」）

這次事件引起許多日本家長不安，更有網友挖出徐謙過往發文，他多次發文宣稱自己歸化留在日本，就是為了可以「殺人」。（圖擷取自社群平台「X」）

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