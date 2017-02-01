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川普禁穆令 英內政大臣憂恐成IS宣傳利器

2017-02-01  20:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統川普上任後爭議不斷，先是簽署修築美墨邊境築牆，防止非法移民入境，接著在1月27日又簽署了一項行政命令，禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門人民入境美國，也引起各國強烈抗議，英國內政大臣魯德（Amber Rudd）昨天受訪時表示，川普所發佈的這項禁令是具有「分裂性的」，而且將會被恐怖組織伊斯蘭國（IS）做為「宣傳機會」來利用，大肆推廣。

綜合外媒報導，總統川普27日簽屬禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門人民入境美國，為期至少90天。這項旅遊禁令即刻生效，預計前往美國的這7國民眾陷入混亂，也引起各國強烈抗議，與美國友好的英國當地時間周一也傳出多個城市出現抗議群眾示威的狀況。

英國內政大臣魯德當地時間星期二（1月31日）受訪時形容川普發佈的這項禁令是「分裂性的」，而且會被伊斯蘭國（IS）當作「宣傳機會」大肆宣揚。

1名IS支持者透過應用程式Telegram表示：「你的決定毫無用處。針對你的攻擊會從美國內部而來，從生在美國、父母與祖父母都是美國人的人而來。」1名自稱摩蘇里（Salem al-Mosuly）的支持者在推特（Twitter）上寫道：「川普禁止穆斯林進入美國，還在葉門、伊拉克及敘利亞殺害他們...這可憐的傢伙不知道他為IS提供了多麼寶貴的幫助。」

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  • 英國內政大臣魯德（Amber Rudd）形容川普發佈這項禁令將會被伊斯蘭國（IS）當作宣傳機會大肆宣揚。（法新社）

    英國內政大臣魯德（Amber Rudd）形容川普發佈這項禁令將會被伊斯蘭國（IS）當作宣傳機會大肆宣揚。（法新社）

  • 川普在1月27日簽署行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門7國人民入境美國。（美聯社）

    川普在1月27日簽署行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門7國人民入境美國。（美聯社）

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