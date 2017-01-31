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川普入境禁令惹民怨 歐巴馬說話啦！

歐巴馬力挺抗議川普禁穆斯林入境美國的人。（美聯社）

2017-01-31  12:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）30日首度打破沉默，針對川普日前簽署移民禁令，引發抗議一事，表示美國價值觀正值存亡之際，公民依憲法行使集會遊行權，表達心聲，讓他非常振奮，也是全美民眾所樂見。

綜合媒體報導，歐巴馬30日透過發言人路易斯（Kevin Lewis），發表卸任後首個公開聲明。他雖無明確指出是針對川普27日簽署的行政命令，禁止7個穆斯林國家入境美國，但他說，反對因信仰、宗教而歧視他人，力挺近日抗議川普禁穆斯林的示威遊行。

路易斯在推特放上歐巴馬的聲名內容，獲得多數網友支持，有網友說，歐巴馬才卸任10天，就很想念他，還有人直言，希望歐巴馬能回鍋，也有人表示，看到前總統的力挺文，讓他信心大增，繼續為維護美國民主而戰。

歐巴馬聲明全文：

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  • 美國民眾抗議川普27日簽署的新移民政策。（美聯社）

    美國民眾抗議川普27日簽署的新移民政策。（美聯社）

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