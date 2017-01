川普入境禁令惹民怨 歐巴馬說話啦！

2017-01-31 12:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統歐巴馬(Barack Obama)30日首度打破沉默,針對川普日前簽署移民禁令,引發抗議一事,表示美國價值觀正值存亡之際,公民依憲法行使集會遊行權,表達心聲,讓他非常振奮,也是全美民眾所樂見。

綜合媒體報導,歐巴馬30日透過發言人路易斯(Kevin Lewis),發表卸任後首個公開聲明。他雖無明確指出是針對川普27日簽署的行政命令,禁止7個穆斯林國家入境美國,但他說,反對因信仰、宗教而歧視他人,力挺近日抗議川普禁穆斯林的示威遊行。

路易斯在推特放上歐巴馬的聲名內容,獲得多數網友支持,有網友說,歐巴馬才卸任10天,就很想念他,還有人直言,希望歐巴馬能回鍋,也有人表示,看到前總統的力挺文,讓他信心大增,繼續為維護美國民主而戰。

歐巴馬聲明全文:

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX