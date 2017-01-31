不爽美禁穆斯林 伊朗試射飛彈報復川普
2017-01-31 10:15
伊朗從德黑蘭東部的瑟姆南（Semnan）附近，試射中程彈道飛彈，反擊川普的新移民政策。（圖擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日簽署7個穆斯林國家入境禁令，次日伊朗政府嗆聲表示，將禁止美國人入境，29日再從德黑蘭東部的瑟姆南（Semnan）附近，試射中程彈道飛彈。對此，1名美國官員指出，伊朗的作法是在「試探川普」。
綜合媒體報導，1名不願具名的美國官員指出，這枚飛彈飛行約1014公里後爆炸，很有可能是在報復川普簽署入境禁令。據悉，伊朗在德黑蘭部屬殺傷力驚人的大規模武器，已違反聯合國決議，禁止伊朗進行任一能夾帶核武的彈道飛彈行動。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則痛批，面對伊朗這種侵略行徑，絕對不能不回應，這個問題將待2月15日與川普會晤時，再行討論。
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