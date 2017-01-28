川普要趕人 外來移民齊喊「美國就是我家」
2017-01-28 13:44
為回應川普「美國優先」的各項政策，生活在美國多年的外來移民們紛紛上網分享自己的經歷。（組合圖，皆截自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕為了回應美國總統川普及他所帶領的執政團隊即將改變移民政策，許多拉丁美洲的外來移民紛紛上網分享自己的家庭在美國扎根的故事，並且運用了「我已經在家」的主題標籤，一系列的PO文讓美國民眾及媒體十分感動。
這些外來移民將自己或是當初舉家遷移至美國的故事寫出來，就是為了讓當局放寬對於「美國人」的狹隘定義，許多外來移民兩手空空來到美國，憑藉多年的努力才漸漸在美國扎根、撐起一個家，他們認為，一生為美國奉獻是為了追求更美好的人生，如今，他們早已視美國為自己的家，對這塊土地也有濃厚情感。
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