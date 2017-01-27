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IKEA難民臨時屋 拿下2016年度設計獎
2017-01-27 23:18
IKEA與聯合國設計的「更宜居收容所」榮獲英國倫敦博物館主辦的年度設計大獎「Beazley Design of the Year」。（圖擷自Dezeen）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕由聯合國和瑞典知名家具商宜家（IKEA）共同研發的難民臨時收容所，打敗機器人手術、以及英國歌手大衛鮑伊（David Bowie）最後一張專輯的設計，榮獲英國倫敦博物館主辦的年度設計大獎「Beazley Design of the Year」。
CNN、著名建築設計網站Dezeen報導，這項名為「更宜居收容所（Better Shelter）」的組合式廂房，使用可回收的塑料建材打造，全屋僅有68種建材，4小時即可組裝完成。每間屋舍可容納一家五口，以太陽能板發電。
「更宜居收容所」自2015年開始量產，已製造16000組的組合屋，送往伊拉克、希臘、東非國家吉布地、以及西非國家尼日，作為當地難民的住所，或是臨時診所和辦公室。
宜家基金會（IKEA Foundation）自2013年起發起建造難民臨時屋廂房的計畫，替全球超過6500萬流離失所的難民提供比帳篷更好的避風港。
英國金士頓大學當代設計助理教授舒爾茲（Jana Scholze）在聲明中表示，「更宜居收容所觸及此刻非常重要的議題：在不管是暴力還是災難引起的非常情況下，提供能遮風避雨的地方。」
舒爾茲也讚揚該收容所不僅僅是一項設計，能安全製造和分發，讓這項計畫意義更加重大，「它展現了設計的力量，應對現況並且翻轉他們。」
每間臨時屋空間可容納一家五口。（圖擷自推特）
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