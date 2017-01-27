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川普漂亮女兒伊凡卡 帶小孩在白宮「爬爬走」

2017-01-27  13:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的漂亮女兒伊凡卡（Ivanka Trump），昨日帶著年紀尚小的兒子西奧多（Theodore）在白宮「爬爬走」，伊凡卡於自己的Instagram發布影片笑稱，這是西奧多第一次在白宮爬行。

從伊凡卡的影片中可以看到，西奧多在白宮的地毯上奮力地往前爬，過沒多久可能是感到累了就停下來坐在地上。此時伊凡卡出手鼓勵小兒子繼續爬行，但西奧多最後似乎體力不支，只能撐住自己的身體而無法往前。

據《鏡報》報導，伊凡卡一家人將在週末由紐約搬到華盛頓特區，她的丈夫庫許納（Jared Kushner）將擔任川普的高級顧問。

相關影片請見：

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  • （圖擷自YouTube）

    （圖擷自YouTube）

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