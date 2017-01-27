九旬夫婦結褵70年 在同一天內相繼過世

2017-01-27 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約九旬夫婦鮑爾（William Bauer）與露絲（Ruth）在結褵70年後，於23日當天相繼過世，他們的64歲女兒瑪麗（Marie）表示，父母是如此的親密，也許都不想在沒有對方的世界裡生活下去。

據《紐約郵報》報導，鮑爾和露絲在1940年代於紐約的銀行相識，直到1946年第二次世界大戰結束並且鮑爾從海軍退役後，兩人就結為連理，婚後搬到紐約長島定居，先後育有2子1女。

在小兒子托馬斯（Thomas）上高中後，鮑爾支持妻子露絲繼續回去讀書，露絲最終拿到學士與碩士學位。女兒瑪麗感嘆，這兩人能夠組成一個偉大的團隊，因為他們能夠一起決定所有的事情。

不過隨著年紀越來越大，露絲出現黃斑部病變的狀況，此時鮑爾就成為了妻子的眼睛，到了去年耶誕節開始，夫婦的身體狀況逐漸惡化，最後92歲的露絲於本月23日早上7時過世，97歲的鮑爾則在當天晚上與世長辭。而這對夫妻長達70年之久的愛情，受到了美國媒體的廣泛關注。