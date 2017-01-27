凍未條？ 泰國高官疑偷竊AV女優肖像畫 在日被逮

2017-01-27 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕泰國最近網路上超火爆的消息，就是商業部知識產權廳的副廳長傳出在日本被逮，原因是偷竊飯店的AV女優肖像畫。目前廳長托沙蓬已接獲相關消息，如果副廳長真的涉及偷竊行為，有可能會被開除。

據泰國《世界日報》報導，這位泰國高官於1月24日在日本京都住宿的飯店裡，偷偷將走廊上的3幅繪畫竊走。而當中有1幅疑似是AV女優原紗央莉的肖像畫。而這些繪畫並不是什麼高價品，只是裝飾品而已，總價值只有1萬5000日元（約新台幣4154元）。

飯店人員發現畫作遺失後，連忙報警處理，經過查看監視器畫面後，認為這名年約60歲的泰國男子相當可疑，因此在他退房時警方出手搜查行李，果然找出失竊的繪畫，當場將他逮捕歸案，這名男子表示自己在泰國商業部就職。