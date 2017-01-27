快訊年前修修臉 美學心指標
凍未條？ 泰國高官疑偷竊AV女優肖像畫 在日被逮
2017-01-27 12:04
〔即時新聞／綜合報導〕泰國最近網路上超火爆的消息，就是商業部知識產權廳的副廳長傳出在日本被逮，原因是偷竊飯店的AV女優肖像畫。目前廳長托沙蓬已接獲相關消息，如果副廳長真的涉及偷竊行為，有可能會被開除。
據泰國《世界日報》報導，這位泰國高官於1月24日在日本京都住宿的飯店裡，偷偷將走廊上的3幅繪畫竊走。而當中有1幅疑似是AV女優原紗央莉的肖像畫。而這些繪畫並不是什麼高價品，只是裝飾品而已，總價值只有1萬5000日元（約新台幣4154元）。
飯店人員發現畫作遺失後，連忙報警處理，經過查看監視器畫面後，認為這名年約60歲的泰國男子相當可疑，因此在他退房時警方出手搜查行李，果然找出失竊的繪畫，當場將他逮捕歸案，這名男子表示自己在泰國商業部就職。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 終於脫手！負荷不了戎祥97坪豪宅房貸 賴芊合2800萬賣出
- 悲！失聯大學退學生自殺身亡
- 剪髮剪出一夜情 幫兒報戶口被夫抓包
- 《主廚上菜》阿基師×詹姆士 金雞報喜鮑粥到
- 景氣穩定回溫 連亮6個月綠燈
- 停電釀損失 群創怒求償
- 會移動的花燈! 新埔5米生肖巨燈搶先曝光
- 仲裁形同虛設 球星「薪」事難解
- 蠻牛拚晉級、大小威爭冠 今日賽事預告與轉播
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 《春節》創意春聯 換個新氣象
- 雞肉飯攝影比賽這作品拿特優 網友看了噴飯
- 經典賽》陽岱鋼辭退「很抱歉」 放眼2020東京奧運
- Kid開店地點很重要 坐著監視許維恩
- 寒天想進補 2男射殺綠頭鴨
- 川普讚水刑有效 傳將下令重啟黑牢
- 核三機組重啟 春節用電無虞
- 中職》潘武雄有感行銷 獅隊春訓球衣除夕中午開賣
- 癌末男保外就醫 豁出命了持毒擁槍還嗆警
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 西亞被捕 反川普被嗆動粗
- 馬修麥康納變禿又肥 擦身奧斯卡粉絲叫屈
- 自由廣場》小啟
- 目睹父生前最後字條 郭書瑤被4個字逼哭
- 自由廣場》悲情轉化 點亮台灣
- 施易男教做五行發糕 1小時搞定
- WTA台灣女網 初一火熱開打
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Majority backs pension reform
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 林志傑返鄉 老隊友也討拍
- 童仲彥新北聯絡處 竟然是邱惠美的家
- 溫馨快遞 中市3百萬扶弱400戶
- 芭比娃娃玩具廠商 業績下跌
- 美3大指數續創新高 歐亞跟漲
- NBA》無緣明星賽 恩比德哭倒推特
- 國道車潮 估初三最塞
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：凍未條？ 泰國高官疑偷竊AV女優肖像畫 在日被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分