對TPP仍不放棄 安倍想繼續說服川普

2017-01-24 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕川普實現選前承諾，上任後就簽署退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的行政命令。對於一心想推動TPP的日本首相安倍晉三，仍表達不願放棄，想要繼續說服川普。

川普正式就任美國總統後，兌現選前政見，在當地時間23日於白官簽署行政命令，美國正式退出TPP。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，這象徵美國貿易政策新時代來臨。

過去不顧日本國內反對聲音，一心只想促成TPP的日本首相安倍晉三，對於川普確定讓美國退出TPP，仍抱持不願放棄的態度。綜合外媒報導，安倍24日在參院上被質詢時表示，他明白自由且公平貿易的重要性，表達想繼續勸美方促使TPP生效的想法。

日本經濟大臣世耕弘成表示，日本會繼續強調TPP對於美國戰略與經濟的重要性。不過日本是否爭取排除美國以外，在剩餘11個國框架下使TPP生效的方案，官房副長官萩生田光一則表示，目前沒有考慮。