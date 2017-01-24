| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 國際

對TPP仍不放棄 安倍想繼續說服川普

2017-01-24  14:42

〔即時新聞／綜合報導〕川普實現選前承諾，上任後就簽署退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的行政命令。對於一心想推動TPP的日本首相安倍晉三，仍表達不願放棄，想要繼續說服川普。

川普正式就任美國總統後，兌現選前政見，在當地時間23日於白官簽署行政命令，美國正式退出TPP。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，這象徵美國貿易政策新時代來臨。

過去不顧日本國內反對聲音，一心只想促成TPP的日本首相安倍晉三，對於川普確定讓美國退出TPP，仍抱持不願放棄的態度。綜合外媒報導，安倍24日在參院上被質詢時表示，他明白自由且公平貿易的重要性，表達想繼續勸美方促使TPP生效的想法。

日本經濟大臣世耕弘成表示，日本會繼續強調TPP對於美國戰略與經濟的重要性。不過日本是否爭取排除美國以外，在剩餘11個國框架下使TPP生效的方案，官房副長官萩生田光一則表示，目前沒有考慮。

廣告
  • 即便川普以簽署美國退出TPP的行政命令，但日本首相安倍晉三仍不願放棄，想繼續說服美國。（法新社）

    即便川普以簽署美國退出TPP的行政命令，但日本首相安倍晉三仍不願放棄，想繼續說服美國。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： TPP 安倍 川普 日本 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：對TPP仍不放棄 安倍想繼續說服川普


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.