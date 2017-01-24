嫌陸龜走太慢 大象將牠當「足球」踢

大象看不慣烏龜走得太慢，用大腳幫牠「推進」。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-24 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕烏龜的特徵就是走得比較慢，但是有些動物卻不太欣賞這種行為。南非阿多大象國家公園（Addo Elephant National Park）的一頭大象，就看不慣烏龜走得太慢，用大腳幫牠「推進」，像是在踢足球一般，相當有趣。

綜合媒體報導，阿多大象國家公園是南非第三大的國家公園，有超過600多頭的大象，也有許多體積比一般烏龜大的陸龜。從影片中顯示，大象看似嫌棄陸龜的前進速度，用象腳幫牠「推進」，受到驚嚇的陸龜想要逃跑，但還是被大象踢開，最後大象看似「覺得無趣」而不再用腳推開陸龜，陸龜則默默離開。

拍攝該影片的遊客表示，大象看似不耐煩烏龜走太慢，就用腳踢開陸龜，逼迫陸龜「加速」，他從未看過這種景象。他還說，「我其實是等著大象踩烏龜」。

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