當北極不再一片白... 美麗藍色背後付出的代價
2017-01-24 00:00
英國攝影師拍下北極日益融化的冰層。（圖擷取自《衛報》）
〔即時新聞／綜合報導〕英國攝影師利柏（Timo Lieber）熱愛拍攝冰層相關的照片，曾走訪冰島、挪威等地，最近他在格陵蘭透過直升機俯瞰拍攝的一系列藍、白主題照片，在網路上引起熱烈迴響，網友們稱讚看完他的作品後，能夠確實感受「原來全球暖化就在身邊」。
利柏與劍橋大學的極地研究中心（Scott Polar Research Institute in Cambridge）合作，由學者告知他哪邊會有較多藍色的融化冰層可以拍攝，不過利柏寫道，他第二次去之後就把研究人員給他的地圖丟了。「因為藍色的河已經多到不用特別去找了，太可怕了。你預期是一片冰天雪地，結果卻灑滿了點點湛藍。」他表示，格陵蘭冰層極速融化，甚至是南極的三倍快。
如詩如畫的美麗景象背後，隱藏的是全球暖化的哀愁。
帶你來看看這些照片：
利柏說這是他最喜歡的一張照片，傳達出「全球暖化就在你身後看著你」的意象。
由冰融化的小河貫穿格陵蘭的冰冠。
越來越多河流形成。
冰冠裂成碎片。
Source：‘What should be pristine white is littered with blue’ – Timo Lieber’s Arctic photography
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