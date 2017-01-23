歐巴馬留了一封信 川普：我不會告訴記者裡面寫什麼

2017-01-23 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬在離開白宮前，於橢圓辦公室留下了一封信給剛就職的總統川普。川普稱讚歐巴馬此舉相當良善，但也強調裡面的內容他完全不會透露給記者。

據《紐約郵報》報導，其實這是歷任總統流傳下來的習慣，他們會在任期交接時於辦公室寫好信件給繼任者，而川普則表示他會珍惜歐巴馬的這封信，不過就像先前他和媒體的緊張關係一樣，川普告訴媒體們休想知道裡面的內容。

美國國家檔案局不常公布總統之間的信件，但8年前小布希（George Walker Bush）交接給歐巴馬的信件已經曝光，當時小布希告訴歐巴馬「你將會遇到憤怒的批評者，但會有全能的神安慰你，還有一個愛你的家庭，整個國家都會拉拔著你，包括我。」