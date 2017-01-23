英國導彈傳誤射 目標非洲竟打到美國

英國潛艇被爆發生飛彈誤射，設定非洲卻射到美國。（法新社）

2017-01-23 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕這誤射質也太大了！英國媒體爆料皇家海軍2016年6月試射一枚裝有核彈頭的三叉戟II D5導彈時發生失誤，本來目標是非洲，竟然飛向美國佛羅里達州，不過，英國首相梅伊（Theresa May）拒絕回答媒體這項詢問。

英國《泰晤士報》報導，英國三叉戟核潛艇「復仇號」誤射三叉戟II D5導彈飛向美國，幸好當時並沒有火藥，由於此事太過震撼，英國政府和軍方高層決定隱瞞此事，不過，事後還是遭到曝光；但《BBC》報導，國防部聲明中只就試射成功，沒有透露試射程序詳情。