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灰姑娘童話幻滅 盧森堡平民王妃與王子離婚

盧森堡三王子路易斯迎娶大自己1歲的平民女兵，而必須放棄皇位繼承權，成為一時佳話，但最後還是離婚收場。圖為2006年結婚典禮。（圖擷自DailyMail）

2017-01-22  10:03

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲僅存大公國「盧森堡」的三王子路易斯王子（Prince Louis）與王妃特絲（Princess Tessy）宣布結束10年婚姻，一場平民嫁入皇室的「灰姑娘童話」幻滅。

根據英國《每日郵報》（DailyMail）報導，31歲的王妃特絲發表一份聲明表示「非常遺憾」，彼此已經意識到從此以後要各自生活，但強調會在兒子教養上會保持一致，希望外界尊重他們的隱私；現年30歲的路易斯王子，在2004年前往科索沃（Kosovo）視察部隊時，邂逅女兵特絲，並且讓特絲懷有身孕，雙方在2006年結婚，由於與平民聯姻，王子必須放棄皇位繼承權，成為一時佳話。

結婚後，夫妻倫敦定居進修，次子在2007年出生，直至2009年6月23日盧森堡國慶日，特絲才獲授「王妃」頭銜，兩名兒子也被授予「拿騷王子」（Prince of Nassau）的頭銜；離婚後特絲打算繼續攻讀外交所碩士學位。

這也是自2005年來歐洲王室再有離婚狀況，2005年，當時丹麥前王妃文雅麗（Alexandra, Countess of Frederiksborg）和丹麥約阿基姆王子（Prince Joachim）離婚，原因是個性不合。

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