中國湖北山崩壓垮飯店 15人遭活埋 已知2死3傷

2017-01-21 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一處飯店遭山崩壓垮，15人遭到掩埋，目前研判12人遇難，3人獲救。

綜合媒體報導，湖北南樟縣一處飯店20日晚間突然發生山崩，將飯店部分房屋壓垮，事發後大批搜救人員進駐搶救，經初步核定，事發時受困的飯店內人員共15人，搜救人員陸續救出5人，但其中2人傷重不治。

地質專家勘驗後，認為事故原因是山體邊坡裂隙，因長期風化及重力作用造成崩塌，目前仍有潛在風險；截至今（21日）下午4點，並未找到新的受困人員，搜救人員研判現場已無生命跡象，剩餘10人恐已罹難，但仍決定在現場安全的前提下持續開挖搜救。