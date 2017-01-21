| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

不滿作品被擅自解讀 成人漫畫家槓上女權主義者

知名成人漫畫家「水龍敬」反諷東急廣告，圖中一群女性在電車上兩腳大開的坐姿，還在旁邊寫上：「即使對周圍人造成困擾也能寬容的社會」。（圖擷自「水龍敬」twitter）

2017-01-21  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕日前東京急行電鐵一張勸告乘客注意坐姿禮儀的廣告，內容是一位坐姿端莊的女性，左右兩邊是坐姿隨便的男子，引發爭論，有人認為為什麼不遵守乘車禮儀的就是男性，結果知名成人漫畫家「水龍敬」畫了一張一群女性在電車上豪放坐姿，卻反招來女權主義者攻擊。

根據動漫網站《ACGer》報導，東急電鐵日前播放一個勸告乘客遵守乘車禮儀的廣告，在廣告中一位女性坐姿端正，但旁邊兩個男性一個大開雙腿一個翹著二郎腿，引人側目，不過這廣告引發爭議，有人質疑為什麼東急每次都以男性做負面例子，認為是故意抹黑男性，結果一位知名成人漫畫家「水龍敬」就畫了一張圖反諷該廣告，圖中一群女性在電車上兩腳大開的坐姿，還在旁邊寫上：「即使對周圍人造成困擾也能寬容的社會」。

該圖讓「水龍敬」被女權主義者盯上，有人在推特上痛批畫師這張圖讓男性愉悅，女生看了只會覺得像被二次強姦一樣產生滿滿的怒意，認為作者應該有責任承擔自己作品招致的所有批評。

「水龍敬」直接反擊：「有些女生看了這張圖會說好厲害，有些看了也會覺得諷刺得真好」，並稱自己不擅長應付女權主義者，強調女權主義者所散發的全世界女生都讚同她們觀點，一定讓某些不贊同她們觀點的女性感到丟臉。

還有人說既然是以女性作為題材，不是也應該聽聽女性的意見來畫嗎？「水龍敬」回應，關於性別歧視的判斷，每個人都有自己的標準，如果我認為只要是女生就要對女性描寫的圖感到不快，這才是一種性別歧視。

最後「水龍敬」強調，他只是把原本的廣告消化轉變為那張圖，卻招受到大量謾罵，一些人擅自解讀創作中的各種信息，單方面給創作者和作品定罪，讓他十分不滿，他希望大家能冷靜思考，不要堅持自己的想法一定是對的。

廣告
  • 東急電鐵日前播放一個勸告乘客遵守乘車禮儀的廣告，在廣告中一位女性坐姿端正但旁邊兩個男性一個大開雙腿一個翹著二郎腿，引發爭議。（圖擷自twitter）

    東急電鐵日前播放一個勸告乘客遵守乘車禮儀的廣告，在廣告中一位女性坐姿端正但旁邊兩個男性一個大開雙腿一個翹著二郎腿，引發爭議。（圖擷自twitter）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女權主義 性別歧視 漫畫家
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
過年料理✤炸菜丸
總舖師✧圍爐好菜
臘肉其實有派系？
年前打掃✧廚房油污
轉寄

標題：不滿作品被擅自解讀 成人漫畫家槓上女權主義者


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.