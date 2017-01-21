不滿作品被擅自解讀 成人漫畫家槓上女權主義者

知名成人漫畫家「水龍敬」反諷東急廣告，圖中一群女性在電車上兩腳大開的坐姿，還在旁邊寫上：「即使對周圍人造成困擾也能寬容的社會」。（圖擷自「水龍敬」twitter）

2017-01-21 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕日前東京急行電鐵一張勸告乘客注意坐姿禮儀的廣告，內容是一位坐姿端莊的女性，左右兩邊是坐姿隨便的男子，引發爭論，有人認為為什麼不遵守乘車禮儀的就是男性，結果知名成人漫畫家「水龍敬」畫了一張一群女性在電車上豪放坐姿，卻反招來女權主義者攻擊。

根據動漫網站《ACGer》報導，東急電鐵日前播放一個勸告乘客遵守乘車禮儀的廣告，在廣告中一位女性坐姿端正，但旁邊兩個男性一個大開雙腿一個翹著二郎腿，引人側目，不過這廣告引發爭議，有人質疑為什麼東急每次都以男性做負面例子，認為是故意抹黑男性，結果一位知名成人漫畫家「水龍敬」就畫了一張圖反諷該廣告，圖中一群女性在電車上兩腳大開的坐姿，還在旁邊寫上：「即使對周圍人造成困擾也能寬容的社會」。

該圖讓「水龍敬」被女權主義者盯上，有人在推特上痛批畫師這張圖讓男性愉悅，女生看了只會覺得像被二次強姦一樣產生滿滿的怒意，認為作者應該有責任承擔自己作品招致的所有批評。

「水龍敬」直接反擊：「有些女生看了這張圖會說好厲害，有些看了也會覺得諷刺得真好」，並稱自己不擅長應付女權主義者，強調女權主義者所散發的全世界女生都讚同她們觀點，一定讓某些不贊同她們觀點的女性感到丟臉。

還有人說既然是以女性作為題材，不是也應該聽聽女性的意見來畫嗎？「水龍敬」回應，關於性別歧視的判斷，每個人都有自己的標準，如果我認為只要是女生就要對女性描寫的圖感到不快，這才是一種性別歧視。

最後「水龍敬」強調，他只是把原本的廣告消化轉變為那張圖，卻招受到大量謾罵，一些人擅自解讀創作中的各種信息，單方面給創作者和作品定罪，讓他十分不滿，他希望大家能冷靜思考，不要堅持自己的想法一定是對的。