川普總統就職演說 竟然自己動手寫

根據2名川普的政權交接團隊官員，川普親自起草整份演說稿。（美聯社）

2017-01-20 19:48

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國準總統川普進入就職最後倒數，2名川普的政權交接團隊官員向美國有線電視新聞網CNN證實，川普親自起草整份演說稿。一向快人快語、口無遮攔、又是世界強權美國之首的川普，其演講內容讓全球屏息以待。

CNN報導，川普在美國佛州豪宅「馬阿拉歌」（Mar-a-Lago）向總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）以及其他的賓客表示，他要親自撰寫演說稿。

愛用推特發言的川普在週三上傳撰寫就職演說的照片，「3個禮拜前正在『冬日白宮』馬阿拉歌寫我的就職演說稿。期待週五到來。」

川普打選戰時一向依賴資深政策顧問米勒（Steve Miller）操刀的演講稿，其就職演說卻不假手他人。CNN指出，米勒「調整」川普講稿的程度到底有多大，仍不可知。

川普的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）透露，川普演說將闡述他對國家的願景，非常有個人特色，並談及身為美國人的意義與面臨的挑戰。

川普推文請見：

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年1月18日