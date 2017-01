川普總統就職演說 竟然自己動手寫

2017-01-20 19:48

〔編譯周柏憲/綜合報導〕美國準總統川普進入就職最後倒數,2名川普的政權交接團隊官員向美國有線電視新聞網CNN證實,川普親自起草整份演說稿。一向快人快語、口無遮攔、又是世界強權美國之首的川普,其演講內容讓全球屏息以待。

CNN報導,川普在美國佛州豪宅「馬阿拉歌」(Mar-a-Lago)向總統歷史學家布林克利(Douglas Brinkley)以及其他的賓客表示,他要親自撰寫演說稿。

愛用推特發言的川普在週三上傳撰寫就職演說的照片,「3個禮拜前正在『冬日白宮』馬阿拉歌寫我的就職演說稿。期待週五到來。」

川普打選戰時一向依賴資深政策顧問米勒(Steve Miller)操刀的演講稿,其就職演說卻不假手他人。CNN指出,米勒「調整」川普講稿的程度到底有多大,仍不可知。

川普的白宮新聞秘書史派瑟(Sean Spicer)透露,川普演說將闡述他對國家的願景,非常有個人特色,並談及身為美國人的意義與面臨的挑戰。

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu