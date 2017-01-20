| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 國際

川普總統就職演說 竟然自己動手寫

根據2名川普的政權交接團隊官員，川普親自起草整份演說稿。（美聯社）

2017-01-20  19:48

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國準總統川普進入就職最後倒數，2名川普的政權交接團隊官員向美國有線電視新聞網CNN證實，川普親自起草整份演說稿。一向快人快語、口無遮攔、又是世界強權美國之首的川普，其演講內容讓全球屏息以待。

CNN報導，川普在美國佛州豪宅「馬阿拉歌」（Mar-a-Lago）向總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）以及其他的賓客表示，他要親自撰寫演說稿。

愛用推特發言的川普在週三上傳撰寫就職演說的照片，「3個禮拜前正在『冬日白宮』馬阿拉歌寫我的就職演說稿。期待週五到來。」

川普打選戰時一向依賴資深政策顧問米勒（Steve Miller）操刀的演講稿，其就職演說卻不假手他人。CNN指出，米勒「調整」川普講稿的程度到底有多大，仍不可知。

川普的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）透露，川普演說將闡述他對國家的願景，非常有個人特色，並談及身為美國人的意義與面臨的挑戰。

川普推文請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 美國總統就職
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：川普總統就職演說 竟然自己動手寫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.