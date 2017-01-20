川普最大挑戰！ 美專家：普廷將發狠做這件事…
小布希與歐巴馬任內曾擔任白宮幕僚、美國國防大學國際安全研究中心副主任米勒，日前在《外交政策》（Foreign Policy）撰文指出，戰爭將發生在波羅的海，這也是川普上任後第一個，也是最重大的考驗。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普即將就職，曾在小布希與歐巴馬任內擔任白宮幕僚、美國國防大學國際安全研究中心副主任米勒（Paul D. Miller）撰文分析，普廷將有積極行動，第三次世界大戰恐在波羅的海引爆。
米勒日前在《外交政策》（Foreign Policy）撰文指出，4年前，他成功預測了俄羅斯對烏克蘭的入侵。如今他要做出下一個預測，戰爭將發生在波羅的海，這也是川普上任後第一個，也是最重大的考驗之一。
米勒表示，俄羅斯總統普廷野心勃勃，有人認為普廷的行動是基於理性，也就是回應北約對俄羅斯的威脅。但他認為，普廷是受到信念所驅使，俄羅斯是東正教的守護者，有著保衛和擴張的使命。
米勒分析，普廷和俄羅斯人戴上宗教、民族主義的有色眼鏡，認為西方世界在本質上是有威脅性的。因此，普廷的戰略包含了擊潰北約，尤其是讓北約第5條（成員國受到的攻擊一旦被確認，其他成員國將作出即時反應）失去意義。
他預測，普廷現在擁有對俄羅斯有利的國際環境，歐盟成員互相猜忌，川普又表現出親俄態度。普廷接下來將會將手伸進身為北約成員的波羅的海，並以非正規武裝的形式，製造出軍事危機，像是族群暴動，或是反抗團體的叛亂。
米勒指出，若是西方國家援引北約第五條公約，那就等於是對俄羅斯宣戰，屆時川普將要衡量，是否要為了拉脫維亞的安全，引爆世界第三次大戰。
若是不援引第五條公約，北約將失去信用，地緣政治將回到1939年，一些東歐國家選擇靠攏俄羅斯，其他國家如波蘭，則會極力武裝自己，破碎的歐洲將實現普廷的夢想。
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標題：川普最大挑戰！ 美專家：普廷將發狠做這件事…
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