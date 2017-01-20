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美準運輸部長趙小蘭：我看待華人的血統 比當美國人多

川普任命趙小蘭為運輸部長。 （歐新社）

2017-01-20  08:08

〔即時新聞／綜合報導〕即將接任川普政府運輸部長的趙小蘭與父親趙錫成接受媒體專訪，趙小蘭強調：「我看待自己華人的血統比當一個美國人多！」

《世界日報》報導，趙小蘭創下華人參政的紀錄，她在美國社會功成名就之餘，仍沒有忘記自己身為華人的傳承。趙小蘭認為，華人要有自信，「以作為中西兩種不同文化之間的橋梁自我期許。」

他父親趙錫成說：「二度內閣，不只是我趙家，趙小蘭是華裔的光榮，也國家的光榮。」趙小蘭也希望她的故事可以激勵更多的亞裔，她笑著說：「也許下一次，就輪到你了！」

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