美國前駐聯合國大使 建議部分沖繩美軍派駐台灣

2017-01-18 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）是知名的強硬派，他近日投書給《華爾街日報》，建議美國將部份的沖繩美軍派駐到台灣，以強化對中國的制衡。

波頓表示，和台灣的軍事合作是重要的一步，因為這能保護海洋航行的自由，並防止美國的核心利益遭到損害。他同時也考慮到，美日總是在軍事基地問題上有摩擦，因此他認為把沖繩的軍隊移轉一些到台灣應能解決這些緊張的情況。

波頓強調，台灣在地緣政治上是個相當接近南海的國家，比沖繩和關島都還要接近，所以在制衡中國於南海擴張上，可以扮演重要的角色。