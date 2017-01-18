| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美國前駐聯合國大使 建議部分沖繩美軍派駐台灣

2017-01-18  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）是知名的強硬派，他近日投書給《華爾街日報》，建議美國將部份的沖繩美軍派駐到台灣，以強化對中國的制衡。

波頓表示，和台灣的軍事合作是重要的一步，因為這能保護海洋航行的自由，並防止美國的核心利益遭到損害。他同時也考慮到，美日總是在軍事基地問題上有摩擦，因此他認為把沖繩的軍隊移轉一些到台灣應能解決這些緊張的情況。

波頓強調，台灣在地緣政治上是個相當接近南海的國家，比沖繩和關島都還要接近，所以在制衡中國於南海擴張上，可以扮演重要的角色。

廣告
  • 美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton），建議美國將部份的沖繩美軍派駐到台灣，以強化對中國的制衡。（歐新社）

    美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton），建議美國將部份的沖繩美軍派駐到台灣，以強化對中國的制衡。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南海 台灣 日本 沖繩 美國 美軍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：美國前駐聯合國大使 建議部分沖繩美軍派駐台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.