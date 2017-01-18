你累嗎？川普推特讚女兒 傻傻分不清真假
2017-01-18 00:18
美國準總統川普向來不吝於讚美她的大女兒伊凡卡。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）向來不吝於讚美她的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump），但善於應用推特的川普，17日卻鬧了個笑話，在轉發讚美伊凡卡的推文時，沒發現原文標記到錯的伊凡卡，對方也趁機大酸川普。
《CNN》報導，川普極為信任伊凡卡，他在17日轉發一則推文，內容讚美川普女兒伊凡卡是個「擁有真性情和格調的偉大女人」。
但這名網友標記的伊凡卡卻是住在英國的「伊凡卡．瑪吉克（Ivanka Majic）」，而非川普女兒。川普在轉發時也沒有發現該錯誤，直接分享。由於川普推特粉絲眾多，這條推文很快引起大量關注，目前已逾6千人分享、超過3萬人按讚。
而這一切發生時，被錯誤標記的伊凡卡．瑪吉克正在睡夢中，直到早上被記者電話吵醒才發現此事。她也表示，在過去一年經常被誤認是川普女兒，她都會鼓勵對方投給希拉蕊（Hillary Clinton）。
瑪吉克也趁機在推特大酸川普，「你是身負重責大任的人，我想建議你，在推特上多留意，以及多花時間瞭解氣候變遷」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 牙技師爆假牙成本僅400 醫生報價動輒上萬牟利
- 泰豐輪胎燒逾6小時濃煙蔽天 依空污最高可罰百萬
- 《台北過好年》辦年貨 各批發市場賣到除夕日
- 金門男子好奇拆砲彈 炸斷左腿
- 中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施
- 《歷史建築活化》詮釋客家傳統 楊梅故事園區開工
- 鏗鏘集》義和團的智商不高
- 原來是他！《鬼怪》奸臣黑唇太恐怖 網友搜出演員歷史
- 高志明︰給勞工加班彈性
- 「眼鏡蛇」女飛官 下步挑戰阿帕契
- 遼寧艦剛走 IDF今晚展夜間緊急升空戰力
- 龍德造船投資6億 蘇澳港建新廠
- 帶人感受白色恐怖 《返校》發售3天引熱潮
- 亞崴上半年獲利倍增
- 《國際現場》李嘉誠豪砸55億美元 收購澳洲基建公司
- 色司機性侵韓女效應 警加強查緝計程車
- 澳網》世界第4哈勒普 連2年首輪BYE
- 友人酒駕 立委助理護航嗆警遭法辦
- 成立長風基金會 江宜樺：與選舉無關
- 飼主棄養 籲民眾檢舉拿獎金
- 男子橫跨國道 遭6車輾斃
- 6天環澳賽 馮俊凱今起破風
- 花市衝買氣 23日至除夕不休息
- 大社區農會包辦3特等獎 成為全國「蜜棗王」
- 身體保養 沉浸愛戀巧克力氛圍
- 崁頂焚化爐停擺 清潔隊忙翻天
- 啟動友善環境農業 曹啟鴻：今年投12億
- 《觀察筆記》農會之戰
- 長澤雅美解放F奶 傳將推出全裸寫真集
- 4廟捐1500份年菜 張花冠25日親送
- 西屯區公所 捐年菜給邊緣家庭
- 〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
- 硬脫歐引爆恐慌潮 英鎊慘跌
- 憑2張側臉照抓賊 韓遊客力讚台灣警
- 張富屢傳不到 將3度被通緝
- 陽岱鋼30而立 期許打出自己球風
- 增菘瑋轉「職」人生 無限可能
- 農會理監事改選 9區競爭激烈
- 南投4500居服員 從業不到500人
- 轉骨期只吃水果餐 國二男長胖不長高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：你累嗎？川普推特讚女兒 傻傻分不清真假
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分