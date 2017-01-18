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你累嗎？川普推特讚女兒 傻傻分不清真假

美國準總統川普向來不吝於讚美她的大女兒伊凡卡。（路透）

2017-01-18  00:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）向來不吝於讚美她的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump），但善於應用推特的川普，17日卻鬧了個笑話，在轉發讚美伊凡卡的推文時，沒發現原文標記到錯的伊凡卡，對方也趁機大酸川普。

《CNN》報導，川普極為信任伊凡卡，他在17日轉發一則推文，內容讚美川普女兒伊凡卡是個「擁有真性情和格調的偉大女人」。

但這名網友標記的伊凡卡卻是住在英國的「伊凡卡．瑪吉克（Ivanka Majic）」，而非川普女兒。川普在轉發時也沒有發現該錯誤，直接分享。由於川普推特粉絲眾多，這條推文很快引起大量關注，目前已逾6千人分享、超過3萬人按讚。

而這一切發生時，被錯誤標記的伊凡卡．瑪吉克正在睡夢中，直到早上被記者電話吵醒才發現此事。她也表示，在過去一年經常被誤認是川普女兒，她都會鼓勵對方投給希拉蕊（Hillary Clinton）。

瑪吉克也趁機在推特大酸川普，「你是身負重責大任的人，我想建議你，在推特上多留意，以及多花時間瞭解氣候變遷」。

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  • 善於應用推特的川普，今天卻鬧了個笑話，在轉發讚美伊凡卡的推文時，沒發現原文標記到錯的伊凡卡，對方也趁機大酸川普。（圖擷取自推特）

    善於應用推特的川普，今天卻鬧了個笑話，在轉發讚美伊凡卡的推文時，沒發現原文標記到錯的伊凡卡，對方也趁機大酸川普。（圖擷取自推特）

  • 瑪吉克也趁機在推特大酸川普，「你是身負重責大任的人，我想建議你，在推特上多留意，以及多花時間瞭解氣候變遷」。（圖擷取自推特）

    瑪吉克也趁機在推特大酸川普，「你是身負重責大任的人，我想建議你，在推特上多留意，以及多花時間瞭解氣候變遷」。（圖擷取自推特）

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