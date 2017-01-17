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貓王根本沒有死？疑慶祝82歲生日照片曝光

圖中戴帽子的男子被懷疑是貓王。（圖擷自《每日郵報》）

2017-01-17  19:13

〔即時新聞／綜合報導〕已逝美國搖滾巨星貓王（Elvis Presley）因為會唱歌又會演戲，是許多人心中的偶像。最近網路更流傳一張疑似是貓王最近被拍到的照片，讓陰謀論者懷疑，貓王其實還沒死掉。

貓王在1977年因為心臟疾病過世，享年42歲，不過關於他的死因卻眾說紛紜。綜合外媒報導，最近更有人在貓王故居拍到一張照片，圖中一位戴帽子、留有白色絡腮鬍的老人在親友、維安人員的陪同下慶祝。

有陰謀論者懷疑照片中的老人就是貓王，而且大家正在慶祝貓王82歲的生日（貓王生日為1935年1月8日）。陰謀論者認為，貓王其實是在1977年假裝死亡，以此逃避身為名人的壓力。

臉書專頁「Evidence Elvis Presley is Alive」在貓王82歲生日後的兩天（1月10日）貼出這張照片，引來許多網友熱烈討論，許多人認為照片中的人確實是貓王，但也有不少人抱以質疑，「那是耶誕老公公吧...」

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  • 貓王成名後的發福樣貌。（圖擷自《每日郵報》）

    貓王成名後的發福樣貌。（圖擷自《每日郵報》）

  • 貓王。（美聯社）

    貓王。（美聯社）

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