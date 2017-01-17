長崎路面結冰貨車打滑 2噸鹽酸翻倒流入河

2017-01-17 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎縣佐世保市今日發生大貨車事故，貨車上搭載的稀硫酸桶和鹽酸桶也因撞擊翻倒破裂，其中2噸鹽酸沿著路面流入附近河川，造成數百隻魚死亡。

綜合日媒報導，大貨車疑因低溫路面凍冰，在行車時打滑衝撞對向車道的民宅大門。車禍也波及到一輛小客車和機車，造成66歲的機車騎士骨折送醫。

該貨車還搭載了3桶稀硫酸和鹽酸，都因撞擊翻落在地，稀硫酸被及時制止外流，但2噸濃度20%的鹽酸卻沿著馬路旁的水溝，一路流向附近的相浦川，造成數百條魚死亡，當局已進行酸鹼中和作業，改善水質。

當地消防局也在附近土地、路面灑水稀釋，並呼籲鄰近河川的住戶關閉窗戶，勿靠近河川。目前沒有傳出有民眾因此受影響。