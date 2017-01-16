指北約已「過時」 川普：無法處理恐攻問題

美國準總統川普指北約已過時。（美聯社資料照）

2017-01-16 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）即將在此週上任，最近他接受外國媒體採訪，指北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）是「過時」組織，因為北約無法處理恐怖攻擊的問題。

川普15日接受英國《泰晤士報》（Times of London）和德國《畫報》（Bild）訪問時表示，指北約是「過時」組織，因為那是很多年前制定的，沒有改善恐怖攻擊問題，許多會員國也沒有做出應有的付出。

川普說，美國應該要保護這些國家，但很多國家沒有繳足會費，對美國非常不公平。