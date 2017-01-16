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法外長：美若遷駐以使館 威脅中東和平

2017-01-16  03:44

〔中央社〕法國外交部長艾侯說，美國把駐以色列大使館由目前所在地特拉維夫遷至耶路撒冷將是「挑釁」，對於和平解決中東衝突的兩國方案努力構成威脅。

美聯社報導，艾侯（Jean-Marc Ayrault）今天在巴黎中東和平會議閉幕時堅稱，全世界多數國家希望以色列及巴勒斯坦之間重啟協商。

他勸告美國總統當選人川普（Donald Trump），不要在新的和平協商可以舉行前遷移使館。如果這麼做，可能會被視為承認耶路撒冷是以色列的首都；在此之前數十年，美國堅持耶路撒冷的地位必須由直接談判來決定。

艾侯表示，法國將致力於和川普政府維持良好關係，但強調法國憂心搬遷使館將引發新的中東暴力。

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