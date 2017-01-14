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​秘魯寒流乾旱夾擊 18萬頭「草泥馬」集體死亡

秘魯18萬頭羊駝因寒流、乾旱死亡。（圖擷自theweathernetwork.com）

2017-01-14  22:09

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯中南部瓦曼加省（Huamanga）最近寒流來襲，導致當地18萬頭羊駝集體死亡，據了解當地的草原都被凍結，多數羊駝死於飢餓。

外媒報導，秘魯瓦曼加省阿亞庫喬（Ayacucho）等高海拔地區地區，最近因寒流把草原凍結，造成全國約18萬頭羊駝死亡，當地每個家庭約死了30至50頭羊駝，依靠羊駝務農的農民苦不堪言。

當地一名牧農Silvio Sechun表示，因為今年度的乾旱、缺水，導致收穫銳減，18萬頭羊駝死亡只包含成年羊駝，還有很多懷孕的母羊駝因健康太差而流產。

當地媒體報導指出，去年8月以來秘魯中南部高海拔地區就長期乾旱，這阻礙羊駝的繁殖，沒有水讓許多動物無法生存。

此外，相較於中南部的乾旱，秘魯中部的瓦奴可市（Huanuco）則飽受暴雨困擾，目前已連續下了3天暴雨，許多地區民眾要求地方政府援助。

相關影片請見：

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  • 當地農民把羊駝屍體疊成堆。（圖擷自theweathernetwork.com）

    當地農民把羊駝屍體疊成堆。（圖擷自theweathernetwork.com）

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