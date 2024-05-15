飛行距離驚人！巨型蜂鳥遷徙之謎揭開 還發現新物種

研究人員利用小型化追蹤裝置和博物館標本的基因組測序，揭示了遷徙型和定居型巨型蜂鳥（如圖）之間的顯著差異，並因此命名了新物種「Patagona chaski」。（取自維基百科）

2024/05/15 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，嬌小的蜂鳥背著迷你背包，飛越高山峻嶺，展開一場超過8000公里的驚奇旅程！美國新墨西哥大學（UNM）的科學家利用創新的追蹤技術和基因組測序，揭開了巨型蜂鳥（GiantHummingbird）的遷徙之謎，更意外發現了一個全新物種！

巨型蜂鳥是世界上最大的蜂鳥，體型是一般蜂鳥的8倍。牠們在智利中部太平洋沿岸繁殖，但繁殖季節結束後便消失無蹤，這個謎團自19世紀以來一直困擾著科學家們。

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據《每日科技網》（scitechdaily）13日報導，為了揭開謎底，由威廉森博士（JessieWilliamson）領導的研究團隊，利用一種特別設計的迷你背包，將追蹤器安裝在巨型蜂鳥身上。這種追蹤器體積小巧輕便，不會影響蜂鳥飛行。

經過長達8年的追蹤研究，科學家終於發現，這些巨型蜂鳥會飛越安地斯山脈，一路向北遷徙到秘魯的山區，來回飛行距離超過8000公里，相當於紐約到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的距離。

更令人驚奇的是，研究團隊發現，這些遷徙的巨型蜂鳥與安地斯山脈高海拔地區的巨型蜂鳥，雖然外觀相似，但基因組卻截然不同，已經演化成兩個不同物種。

原來，長期居住在安地斯山脈高海拔地區的巨型蜂鳥，體型更大，血液和肺部也與遷徙的巨型蜂鳥有顯著差異，牠們已經適應了高山的環境。這個新發現的物種被命名為「Patagonachaski」，以紀念印加帝國時期，在高山地區傳遞訊息的信使「Chaski」。

這項研究成果發表在《美國國家科學院院刊》（ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences），不僅揭開了巨型蜂鳥的遷徙之謎，更讓我們對蜂鳥的多樣性和演化有了更深入了解。

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