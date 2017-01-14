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夜神月上身？老師嚇學生「把你的名字寫到死亡筆記本裡」

日本一名老師用漫畫《死亡筆記本》裡的情節，「要把你的名字寫到死亡筆記本裡喔」來嚇學生，引發爭議。（圖擷自YouTube）

2017-01-14  14:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名漫畫《死亡筆記本（Death Note）》，劇情描述只要主角夜神月把人的名字寫在該筆記本上，那個人就會死亡。有位日本小學老師，就漫畫情節來嚇學生，引發爭議。

日本《朝日新聞》報導，一名在福島縣田村市教書的30多歲男老師，從去年11月下旬到12月上旬，在課堂拿上用平板電腦秀出《死亡筆記本》漫畫封面，並對學生說「要把你的名字寫到死亡筆記本裡喔。」

報導指出，共有4名學生遭到這名男老師警告，年紀從4到6年級都有，直到有學生向班導透露，此事才曝光。

該名男老師向校方解釋，是為了讓學生集中注意力才會這樣做，以為這樣能吸引學生的注意，對自己不當的發言表示反省。校長對該名男老師提出嚴重警告，校方也向學生家長道歉。

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