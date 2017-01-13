中國證實 丹東沉船是甲午戰爭被擊沉的「致遠艦」

經過3年水下考古研究後，證實「丹東一號」沉船遺跡是甲午戰爭時沉沒的中國主力戰艦致遠艦。（翻攝央視網）

2017-01-13 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕經過3年水下考古研究後，證實「丹東一號」沉船遺跡是甲午戰爭時沉沒的中國主力戰艦致遠艦。

綜合媒體今（13日）報導，中國遼寧考古團隊表示，經過3年水下考古研究，從「丹東一號」沉船遺跡中找到刻有致遠艦大副陳金揆英文名字的望遠鏡、有「致遠」篆書的餐盤等，證實這艘沉船就是1894年甲午戰爭時遭擊沉的北洋水師「致遠艦」。

報導提到，致遠艦殘長約61公尺，最寬處11.5公尺，出水文物中的陳金揆單筒望遠鏡僅中間受擠壓破損，其餘大致完好，鏡身上的英文字仍可辨識出「Chin Kin kuai」。陳金揆曾作為官學生赴美留學，受致遠艦長鄧世昌提拔為大副。

考古調查領隊周春水表示，未來將盡快申報文物保護，並透過致遠艦的發掘促進世界艦艇史的研究。