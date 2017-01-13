圖輯》低溫急凍 中國多省出現絕美冰瀑
2017-01-13 20:21
在低溫逼近零下20度影響下，中國遼寧省近日出現自然湧出的山泉被急凍成冰瀑。（圖擷自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕在低溫逼近零下20度影響下，中國遼寧省近日出現自然湧出的山泉被急凍成冰瀑，高約20層樓的奇觀令人驚嘆不已。
綜合媒體報導，位於遼寧本溪的關門山近日因遭遇逼近零下20度的低溫，山泉被急凍成一處處冰瀑奇景，多達10餘處的高度均達50、60公尺，冰瀑在陽光照射下晶瑩剔透，十分壯觀。
其實除了遼寧外，近日在北京、山東、黑龍江、甘肅等省份也都有出現冰瀑景觀，吸引不少民眾前往一飽眼福。
中國遼寧省近日出現自然湧出的山泉被急凍成冰瀑，高約20層樓的奇觀令人驚嘆不已。（圖擷自微博）
位於遼寧本溪的關門山山泉近日被凍成冰瀑，多達10餘處的高度均達50、60公尺。（圖擷自微博）
位於遼寧本溪的關門山近日因遭遇逼近零下20度的低溫，山泉被急凍成一處處冰瀑奇景。（圖擷自微博）
北京密雲也出現冰瀑奇景。（圖擷自微博）
北京密雲也出現冰瀑奇景。（圖擷自微博）
甘肅玉門的老君廟采油生產基地也出現冰瀑景觀。（圖擷自微博）
山東五蓮縣的七連勝風景區瀑布也被凍成冰瀑。（圖擷自微博）
七連勝風景區瀑布也被凍成冰瀑，高低落差約50米。（圖擷自微博）
七連勝風景區瀑布也被凍成冰瀑，猶如玉簾般高懸的奇景吸引不少遊客駐足。（圖擷自微博）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 靈異畫面都被拍下！ 娃娃自行轉頭畫面超驚悚
- 川普上任10風險 日媒：台灣海峽恐成「彈藥庫」
- 嗆穆斯林「去吃培根吧」 英國男吃官司
- 史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...
- 美國「電塔合唱團」樂手過鐵道 遭火車撞擊
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 供貨量增 彰化肉品市場：豬肉價回跌1成
- 中職》陽建福可望加盟獅 月薪破10萬
- 又到尾牙酒駕高峰期 高市今明兩天強力取締
- 六輕巨獸「不可承受之重」 李進勇：環署該出面管
- （影音）田中清桃騙子連環爆 唐立淇早就這樣說！
- 歌劇院淪直銷發表會 綠委嘆：變活動中心
- 台中歌劇院淪直銷發表會 4月還有賓士汽車包場
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假
- 竹市兒童醫院BOT案招商 7醫團有興趣
- 怕他想到過去？王仁甫補槍孫協志
- 校長盼總統府跨部會整合救高教 府：給教育部回應
- 1/13重要財經新聞一覽
- 春節疏運 高雄機場加開55班次
- 北市啟動新春勞檢專案 第一天就抓到57違規
- 「廢巷改道」過關 網溪國小運動場最快4月完工
- 葉金川閃辭血液基金會董座 控政院逼辭
- 台彩再推4款刮刮樂 頭獎最高500萬
- 新北新莊工廠火警 傳有民眾受困
- 美同鄉會發聲明歡迎小英 譴責對台武力意圖
- （影音）安以軒情事眾人關心 求饒喊救命
- 春節疏運 高鐵再加開8班次
- 春節假期新竹疏運 國道客運有優惠
- YG練習生被管超嚴 BLACKPINK爆料...
- 布袋29公頃濕地 籌劃生態復育區
- 加碼有鑽石金條 麻豆警誘騙2車手落網
- 陳建仁出席校長會議 私校、技職連忙爭經費
- 春雨偏少 石門水庫進行人工增雨演練
- 同情林全 張善政說婚姻平權要兩階段立法
- 中職》Lamigo明天開訓 第四代綽號球衣超級黑
- 台中》設置「空氣盒子」 232所國小守護學童
- 迪化街年貨大街開跑 北市跨局處稽查
- 拿名片免費走琉璃吊橋？ 國策顧問曾勳任碰壁
- 買年貨3原則 衛局供檢測試劑
- 9旬長者當男模 不老「麻豆」變裝秀
- 李佳豫告白 黃薇渟臉紅心動
- （雲林）褒忠路樹整排30棵 慘遭「毒殺」
- SBL》李恩、陳順詳拐氣無效 台銀不敵裕隆7連敗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：圖輯》低溫急凍 中國多省出現絕美冰瀑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分