圖輯》低溫急凍 中國多省出現絕美冰瀑

在低溫逼近零下20度影響下，中國遼寧省近日出現自然湧出的山泉被急凍成冰瀑。（圖擷自微博）

2017-01-13 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕在低溫逼近零下20度影響下，中國遼寧省近日出現自然湧出的山泉被急凍成冰瀑，高約20層樓的奇觀令人驚嘆不已。

綜合媒體報導，位於遼寧本溪的關門山近日因遭遇逼近零下20度的低溫，山泉被急凍成一處處冰瀑奇景，多達10餘處的高度均達50、60公尺，冰瀑在陽光照射下晶瑩剔透，十分壯觀。

其實除了遼寧外，近日在北京、山東、黑龍江、甘肅等省份也都有出現冰瀑景觀，吸引不少民眾前往一飽眼福。

中國遼寧省近日出現自然湧出的山泉被急凍成冰瀑，高約20層樓的奇觀令人驚嘆不已。（圖擷自微博）

位於遼寧本溪的關門山山泉近日被凍成冰瀑，多達10餘處的高度均達50、60公尺。（圖擷自微博）

位於遼寧本溪的關門山近日因遭遇逼近零下20度的低溫，山泉被急凍成一處處冰瀑奇景。（圖擷自微博）

北京密雲也出現冰瀑奇景。（圖擷自微博）

北京密雲也出現冰瀑奇景。（圖擷自微博）

甘肅玉門的老君廟采油生產基地也出現冰瀑景觀。（圖擷自微博）

山東五蓮縣的七連勝風景區瀑布也被凍成冰瀑。（圖擷自微博）

七連勝風景區瀑布也被凍成冰瀑，高低落差約50米。（圖擷自微博）