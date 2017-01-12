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嚇死人！重訓太Over 瞬間昏厥撞斷脊椎

2017-01-12  23:01

〔即時新聞／綜合報導〕現今健身風氣盛行，不管男女老少都喜歡到健身房運動，特別是重訓還能鍛鍊出肌肉線條，維持好體態，但越南臉書用戶在昨天PO出一段令人驚心動魄，因舉重受傷的影片，嚇得網友頭皮發麻。

有位越南臉書用戶（Nguyễn Trọng Hiền）昨天於他的臉書發表了一則貼文，包括影片及照片，影片中可以看到一名戴著黑帽、身著黑色吊嘎及黑褲的男子正奮力的舉重，男子臉部看似相當猙獰，而在他放下舉重器材後，臉部露出痛苦的表情，並在原地晃動後，往舉重器材轟然倒下。

而疑似因男子體型壯碩，又瞬間昏厥於舉重槓片上，沒有任何緩衝與保護之下，脊椎斷裂。

此貼文一貼出後引來眾多網友表示，「太可怕，看得頭皮發麻...」、「這就是為什麼我從不超越能負擔的重量訓練！」、「我的天！意外就在一瞬間...」及「重訓還真的要循序漸進才不會本末倒置」等留言。

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  • 男子奮力的舉重。（圖擷自Nguyễn Trọng Hiền 臉書）

    男子奮力的舉重。（圖擷自Nguyễn Trọng Hiền 臉書）

  • 疑似因超過身體負荷而昏厥於槓片上。（圖擷自Nguyễn Trọng Hiền 臉書）

    疑似因超過身體負荷而昏厥於槓片上。（圖擷自Nguyễn Trọng Hiền 臉書）

  • 疑似因沒有任何緩衝及保護下而使脊椎斷裂。（圖擷自Nguyễn Trọng Hiền 臉書）

    疑似因沒有任何緩衝及保護下而使脊椎斷裂。（圖擷自Nguyễn Trọng Hiền 臉書）

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相關關鍵字： 啞鈴槓片 斷裂 昏厥 脊椎 臉書 舉重 重訓
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