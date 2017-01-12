中竄改歷史稱抗戰14年 專家：凸顯賣國真相
2017-01-12 07:20
「8年抗戰」將全面改成「14年抗戰」，藉此提高中共「東北抗日聯軍」在對日戰史中的地位。（圖擷取自中國網站）
〔即時新聞／綜合報導〕中國教育部循國家主席習近平去年指示，將中小學教材「8年抗戰」全面改成「14年抗戰」，中國外交部發言人陸慷在例行記者會表示，強調歷史是為了要喚起年輕一代對和平的嚮往，而非延續仇恨，但有香港時事評論員痛批，這是政治凌駕歷史。
中國教育部改寫中小學教材，將「8年抗戰」改成「14年抗戰」，引發外界批評。《蘋果日報》報導，香港時事評論員林忌痛批政治凌駕歷史，企圖以民族主義來洗腦中國年輕一代。林忌表示，歷史不容竄改，8年抗戰是從77事變開始，若改成14年，就會凸顯中共在918到77事變之間「賣國」的真相。
報導指出，林忌分析，918事件發生在1931年，當時中共於1931年11月7日蘇聯國慶日，宣佈成立「中華蘇維埃共和國」，成為蘇聯以意識形態侵華的傀儡政權。林忌表示，中共沒有前往東北抗日，只有不斷和國民政府內戰，遲至1932年4月15日才對日本宣戰。
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