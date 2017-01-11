世界首例 荷蘭火車100％風力發電運行
2017-01-11 14:34
荷蘭火車今年起100%靠風力發電運行，創下世界首例。（圖擷自衛報）
〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭國家鐵路公司（NS, Nederlandse Spoorwegen）當地時間10日宣布，荷蘭的所有火車今年起已100%依賴風力發電運行，成為全球第一個以風力發電提供動力的火車系統。
《衛報》報導，NS發言人布恩（Ton Boon）表示，從今年1月1日起，荷蘭的所有火車就100%使用風力發電。他補充，這項計劃比預期還提早一年達成目標，全荷蘭的風力發電廠數量，已經足夠NS實現這項計畫。
報導指出，荷蘭電力公司Eneco兩年前得標，與NS簽署一份為期10年的交易，原定2018年1月完成火車以風力發電的計劃，如今提早實現。
據了解，每天約有60萬名乘客「領先全球」，搭乘風力發電火車，每天荷蘭約有5500列火車運行。此外，1座風力發電廠運作1小時，可讓1列火車運行約120英里（200公里）左右。兩家公司希望，2020年每名旅客的能源消耗可以較2005年降低35%。
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