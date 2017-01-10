新泰王下令修改憲法草案 罕見積極干政

現任泰王瓦吉拉隆功。（法新社）

2017-01-10 20:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今日（10）表示，新泰王辦公室下令修改憲法草案中的王權部分，泰國政府已點頭答應。外電指出，泰王干預國家政治實屬罕見。

前泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）生前深受人民愛戴，生前在位期間經歷數十年的7場政治動盪，被人民視為團結泰國靈魂人物，去年10月駕崩後，由現年64歲的現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）繼位。

總理帕拉育向記者表示，瓦吉拉隆功的私人秘書致信泰國軍政府，認為關於君主制憲章的部分仍待商討，「新泰王辦公室認為必須修改3-4項法令，以確保他的王權」，「這項法案和權力、及人民自由度無關。」但帕拉育未提及要修改哪條法令。

根據路透閱覽的一份泰國政府文件，提議修憲的部分包含出國時需要指派攝政王。瓦吉拉隆功成年後幾乎在國外度過，自泰王駕崩後才自德國返國。

帕拉育表示，修改憲法需耗時3個月，因政府先修改臨時憲法後，才能修改憲法草案。

法新社指出，儘管蒲美蓬在國家政治爆發危機之際多次出手干預，泰王室長久以來仍被描繪成絕對「凌駕於政治之上」的機構，泰王積極干政實屬罕見。

泰國軍政府打算舉辦大選，將泰國回歸成民主法治的社會，這項計畫的核心，即憲法需要泰國軍方支持；去年已通過公投，等待瓦吉拉隆功的批准。帕拉育說，今年年底仍按期舉行大選，不會更動時間。