傳川普女婿棄商從政 將任總統顧問

川普女婿庫希納（左），傳將擔任總統高級顧問。右為其妻子伊凡卡。（路透資料照）

2017-01-10 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）的女婿庫希納（Jared Kushner），日前被《紐約時報》披露，他與鄧小平家族合資房地產，而且雙方已接近達成協議。根據外國媒體報導，庫希納傳將被川普任命為總統高級顧問。

綜合媒體報導，川普最快將在11日舉行記者會，預計將說明未來庫希納的角色定位，和他將如何處理自己公司潛在的利益衝突問題。報導稱，庫希納將從公司辭職，並會迴避觸及財務衝突的事務。

報導提到，目前在紐約從事房地產事業的庫希納，可能比其他顧問都更受川普信任，川普任用人事也都採納其意見，有幕僚說庫希納將會受到川普全力的支持。庫希納的妻子伊凡卡（Ivanka Trump），則暫時不會參與白宮的事務。