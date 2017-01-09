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今年真要打？ 美國防部長：北韓核武是嚴重威脅

美國國防部長點名北韓核武已構成「嚴重威脅」。（路透社）

2017-01-09  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩1日發表2017新年賀詞，公開聲稱「洲際彈道飛彈試射進入收尾階段」，美國國防部長卡特（Ash Carter）8日表示，這已對美國構成「嚴重威脅」。

根據《路透社》報導，卡特8日上電視節目時表示，北韓的核子武器能力與彈道飛彈防禦系統，已對美國構成「嚴重威脅」。在金正恩1日發表新年談話後，美國五角大廈立刻回應呼籲「勿挑釁」，而美國總統當選人川普也在推特駁斥，「這不會發生！」

還有外媒報導，情報機構Stratfor分析，待川普上任後，美國很可能會在今年對北韓發動閃電攻擊，不過只摧毀北韓的核子設施，而不對其他目標發動攻擊。

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