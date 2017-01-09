今年真要打？ 美國防部長：北韓核武是嚴重威脅
2017-01-09 12:34
美國國防部長點名北韓核武已構成「嚴重威脅」。（路透社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩1日發表2017新年賀詞，公開聲稱「洲際彈道飛彈試射進入收尾階段」，美國國防部長卡特（Ash Carter）8日表示，這已對美國構成「嚴重威脅」。
根據《路透社》報導，卡特8日上電視節目時表示，北韓的核子武器能力與彈道飛彈防禦系統，已對美國構成「嚴重威脅」。在金正恩1日發表新年談話後，美國五角大廈立刻回應呼籲「勿挑釁」，而美國總統當選人川普也在推特駁斥，「這不會發生！」
還有外媒報導，情報機構Stratfor分析，待川普上任後，美國很可能會在今年對北韓發動閃電攻擊，不過只摧毀北韓的核子設施，而不對其他目標發動攻擊。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
- 會晤蔡英文遭警告 美參議員指中國無權干涉
- 《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 《中英對照讀新聞》World’s last wild frankincense forests are under threat 地球最後一座乳香林瀕危
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 張孝全甩王子樣 跟女神舒淇古裝搞笑
- 自由廣場》柯文哲改革北農 要有氣魄
- 蘇巧慧市場拜年 發送新年小物
- 今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬
- 電業法今協商 拚本週三讀
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- 申請不到補助款 怒砸馬上辦櫃台 被判罰９萬元
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- SBL》台銀當苦主非首次 球迷抓包爭議裁判是他（影音）
- 不滿挪假、刪全勤獎 產業工會抗議宏達電
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 高志綱、林志祥「雙志連線」 當選統一獅正、副隊長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Joshua Wong insinuates itinerary leaked
- 台北市議會預算協商 今打二備金攻防戰
- 郭靜分手療傷 挨虧「貴婦洗車」
- 〈活動看板〉孩子不想上學
- 全球連鎖餐廳一哥 星巴克可能超越麥當勞
- 北台8縣市首長齊聚 盤點智慧綠能產業成果
- 囂張！水果攤佔據道路 竟還圍毆蒐證騎士
- 雪莉「激凸」火辣遊台 曬這款「戒指」想婚了
- 《金球獎》糗炸！小班頒獎叫不出入圍者名字
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No meeting with Tsai planned, Trump official says
- 擔任MV女主角 海倫清桃不向命運低頭
- 沉浸幸福停工1年半 伊能靜宣布復出
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 《金球紅毯》娜塔莉波曼粉碎婚變 老公陪走護孕肚
- 馮光遠酸「國運昌隆黨」 林昶佐透露開會狀況
- 澎湖5女密室燒炭》陳家長女清醒 解謎關鍵
- 吟遊詩人Passenger初登台 今晚獻2億神曲
- 賣場前打招呼 男遭鎮暴槍襲腹
- 劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
- 芝山岩小檔案
- 陳幸蕙／年度期望字
- 元旦至今 沒一天好空氣
- 《金球獎╱戲劇類影后》伊莎貝雨蓓 首次提名就得獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：今年真要打？ 美國防部長：北韓核武是嚴重威脅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分