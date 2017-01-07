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不滿港口被中國公司租走99年 斯里蘭卡萬人抗議

斯里蘭卡政府將港口租借給中資99年，引發民眾抗議。（美聯社）

2017-01-07  16:42

〔即時新聞／綜合報導〕位於斯里蘭卡南部靠印度洋的漢班托特港，政府將其管理權與周邊工業區租給一間中資企業，時間長達99年，對此不滿的國會議員發起示威抗議，多達萬人到場參與。

綜合外媒報導，斯里蘭卡政府與一間中資公司簽訂合約，將漢班托特港與周邊工業區管理權租予該公司99年，屆時該公司將掌握8成股份。斯里蘭卡國會議員痛批，這樣等於讓港口成了中國殖民地。

不滿的國會議員在工業區開幕儀式時發起示威，現場有上萬人到場，但也引發正反雙方激烈衝突，警方一度使用催淚彈控場。

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