不滿港口被中國公司租走99年 斯里蘭卡萬人抗議
2017-01-07 16:42
斯里蘭卡政府將港口租借給中資99年，引發民眾抗議。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕位於斯里蘭卡南部靠印度洋的漢班托特港，政府將其管理權與周邊工業區租給一間中資企業，時間長達99年，對此不滿的國會議員發起示威抗議，多達萬人到場參與。
綜合外媒報導，斯里蘭卡政府與一間中資公司簽訂合約，將漢班托特港與周邊工業區管理權租予該公司99年，屆時該公司將掌握8成股份。斯里蘭卡國會議員痛批，這樣等於讓港口成了中國殖民地。
不滿的國會議員在工業區開幕儀式時發起示威，現場有上萬人到場，但也引發正反雙方激烈衝突，警方一度使用催淚彈控場。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- 菜蟲案外案 北農代理董事長10萬交保
- 紅眼妝襯膚 臉部立體度
- 吳敦義使出突襲 傳郝龍斌驚呆了
- 自由廣場》《李筱峰專欄》軍歌也該換了！
- 想把鏡頭擦一擦... 埔里虎頭山風景「灰灰的」！
- 盧曉晴大喜 今在台北宴客
- 男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎
- 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
- 黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳
- 國民MC怎養成？劉在錫「早晨型人格」超爆笑
- 反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億
- 國民黨竹市長人選 下週進行4人預選民調
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung may face at least two challengers
- 競爭對手明朗化 洪秀柱：要把黨的方向說清楚
- 他闖紅燈還要警快開單 被搜出奇毒「含笑半步癲」
- 蔡依林 愛自己不設限
- 台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
- 台塑下週汽油價格不動 柴油漲0.1元
- 自由廣場》誰讓朱婉清 逍遙法外？
- 松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒
- 輕輕一瞬 列車
- 萬顆福氣蛋免費送 屏東美術館擠爆人潮
- 樂觀面對燙傷 八歲女童「勇」奪陽光獎學金
- 世大運熊讚的家 「站上起跑點」特展
- 陳妍希賀林心如產女 急喊「小星星要跟小公主玩！」
- 屁孩攜刀械群聚捷運站被逮 尋仇地點竟有3版本
- 李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說...
- 149株活體珊瑚被盜 警裝釣客逮2男
- 數位藝術中心營運空窗 柯P要究責
- 《算給政府看》週休二日增聘員工 超商業︰人事成本增1成
- 把握今天好天氣 吳德榮：明起天氣變臉
- 江蕙遭攻擊濺血 洪榮宏隔空禱告
- 一例一休衝擊 投客研擬漲價
- 證券行情表、證券表格
- 林心如女兒提早報到 顏值遺傳爸媽
- 台灣很多漂亮女生公主病？ 外國人這樣說...
- 《美麗秘境藏危機》萬年峽谷1年3死 民代促設安全措施
- 學測盼高中 忠明考生吃包糕粽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿港口被中國公司租走99年 斯里蘭卡萬人抗議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分