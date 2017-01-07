美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷

旅客以及機場工作人員都被疏散到機場的停機坪。（路透）

2017-01-07 03:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡好萊塢國際機場，今天驚傳槍擊案，根據警方表示，至少有5人遭到射殺身亡，目前已經有一名凶嫌被逮捕，警方及聯邦調查局幹員仍在追捕另一名槍手。

這起事件發生在機場第二航廈的行李區，詳細案發過程仍不清楚，目前只知道有5人遭到射殺身亡，至少有8人受傷。機場已經停止起降，旅客也被疏散到安全區域。

美國主要媒體皆即時報導這起槍擊案，但死傷數字眾說紛云，ABC新聞網所掌握的消息指出，目前已經有5人死亡。

消息指出有一名開槍的凶嫌已經被捕，但凶嫌的身分及犯案動機仍待警方調查，傳聞另外還有其他槍手涉案，警方與聯邦調查局幹員正在合力搜索。

1月7日04:19更新

美國佛羅里達勞德岱堡好萊塢國際機場傳出槍擊案，有多人死傷。（法新社）