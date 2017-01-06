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中國整改網路新聞 新浪、網易都被點名

2017-01-06  19:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家互聯網信息（網路資訊）辦公室今表示，因部分網站傳播違法及不良資訊，將要求包含知名入口網站新浪、網易、中共黨媒環球網等8家網站進行整改，若整改後依然不符要求，將依法查處甚至會停止其網路新聞資訊服務。

247家單位遭年檢 有網站被註銷服務許可

綜合媒體報導，包含新浪網、網易網、中華網、環球網、華聲在線、商都網、TOM網、重慶熱線等8家中國知名入口網站，今均點名必須進行整改，因中國網信辦指其內容管理不力，「傳播違法和不良信息、違規自採時政類新聞、社會舉報集中」等。網信辦要求這些網站限期整改，若仍不符要求，或整改期間又違規，將依法查處，直到依法停止其網路新聞資訊服務。

報導提到，本次共有247家單位遭網路新聞資訊服務單位年檢，其中包含天津熱線、武漢熱線2家網站都被註銷網路新聞資訊服務許可，不再提供網路新聞資訊服務。

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  • 中國國家互聯網信息（網路資訊）辦公室今表示，因部分網站傳播違法及不良資訊，將要求包含知名入口網站新浪、網易、中共黨媒環球網等8家網站進行整改。（圖擷自新浪網）

    中國國家互聯網信息（網路資訊）辦公室今表示，因部分網站傳播違法及不良資訊，將要求包含知名入口網站新浪、網易、中共黨媒環球網等8家網站進行整改。（圖擷自新浪網）

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