身纏毒品遊日被逮 台男稱酒後遭人綁上去的
2017-01-06 21:38
〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名45歲陳姓男子，上個月利用客機走私11億4000萬日元（約新台幣3800萬元）的毒品，試圖通過日本關西海關時遭海關逮捕，大阪府警昨（5）日宣布陳男涉嫌違反《興奮劑取締法》，移送大阪檢察院，全案已進入訴訟程序。但陳男否認犯案，稱毒品是有人趁他喝醉時綁在他身上的。
據《朝日新聞》報導，45歲陳姓男子在上個月15日時，參加以遊覽大阪、神戶等地5天4夜旅行團作為媒介，身藏2公斤的興奮劑入境日本，但因其行李較少且遠離其他遊客的行徑招致關西機場海關人員注意，盤查之下，在陳男腰間發現用膠帶纏上10包、大腿上4包裝有興奮劑的聚乙烯袋。
陳男遭逮後，矢口否認犯行，並指出很可能是在酒店喝醉時，遭人纏在身上的。昨大阪地方檢察院以違反《興奮劑取締法》的罪名，對陳姓嫌疑人提起訴訟。
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