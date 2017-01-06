杜特蒂爭議多 支持度與信任度仍破80％

2017-01-06 17:23

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）在2016年第4季的最新調查，菲律賓總統杜特蒂在民眾支持度與信任度上表現亮眼，雙雙高達83%，但比上一季的調查結果少了3%。

菲媒每日詢問者報、Rappler報導，該調查在去年12月6日-11日面對面訪談1200位受訪者，在95%的信心水準之下，正負誤差值為3%。另外，菲國民答那峨（Mindanao）地區是全國最滿意杜特蒂表現的地區，支持度與信任度分別落在91%和92%。

該機構說，「儘管杜特蒂本人與他的團隊鬧出諸多爭議，大多數菲律賓人仍感激杜特蒂總統的付出。」根據報告，只有5%的受訪者不支持杜特蒂，不相信杜特蒂的人僅有4%。

在調查期間與調查前，杜特蒂政府鬧過不少爭議，像是菲律賓女性副總統羅布雷多（Leni Robredo）與總統有嚴重分歧而宣布辭職、以及菲國最高法院駁回拒絕菲國前總統、已故獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）入英雄墓的要求。