| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小英出訪伴手禮 腕錶、獼猴瓶…樣樣有深意
 首頁 > 國際

中途島海鳥誤食垃圾 剖開肚竟找到台灣打火機

黑背信天翁的覓食問題相當嚴重。（圖擷自CNN臉書影片）

2017-01-05  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕全球海洋汙染嚴重，許多海鳥誤食人類垃圾死亡，最近《CNN》發表影片，內容關注黑背信天翁誤食人類塑膠垃圾的問題，不料畫面中竟出現來自台灣台南的打火機，影片還以特寫鏡頭呈現。

《CNN》記者與動保專家布朗（Matt Brown）在中途島（Midway Island）進行觀察，他發現當地信天翁誤食塑膠垃圾問題相當嚴重，他把死亡的信天翁剖開後發現，牠們的胃簡直是垃圾場，包括瓶蓋、打火機等，其中畫面還出現來自台南市夏林路店家的打火機，包括地址、電話都一清二楚。

布朗無奈表示，這座島上的每隻信天翁，都被餵了滿滿的塑膠。黑背信天翁會在中途島上覓食，然而海洋的垃圾卻嚴重威脅牠們的生存環境，這些塑膠片對他們來說很有吸引力，看起來像是食物。

報導也指出，2050年海洋中的塑膠垃圾重量將首度超越魚的重量，因此黑背信天翁30年後大概只能吃塑膠。澳洲聯邦科學和工業研究組織成員威爾科克斯（Chris Wilcox）也曾告訴國家地理雜誌，「基本上海鳥已經滅絕了。」

中途島與台灣距離約5千公里，每天約有20萬隻信天翁幼鳥誤食海洋垃圾死亡，中途島上出現台灣打火機也凸顯海洋垃圾的問題嚴重性。

47秒處驚見台灣打火機：

廣告
  • 台灣打火機被信天翁當成食物，出現在《CNN》的專題報導。（圖擷自CNN臉書影片）

    台灣打火機被信天翁當成食物，出現在《CNN》的專題報導。（圖擷自CNN臉書影片）

  • 剖開信天翁發現裡頭全是塑膠垃圾。（圖擷自CNN網站）

    剖開信天翁發現裡頭全是塑膠垃圾。（圖擷自CNN網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中途島 信天翁 台南 台灣 垃圾 打火機 海鳥
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：中途島海鳥誤食垃圾 剖開肚竟找到台灣打火機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.