中途島海鳥誤食垃圾 剖開肚竟找到台灣打火機

黑背信天翁的覓食問題相當嚴重。（圖擷自CNN臉書影片）

2017-01-05 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕全球海洋汙染嚴重，許多海鳥誤食人類垃圾死亡，最近《CNN》發表影片，內容關注黑背信天翁誤食人類塑膠垃圾的問題，不料畫面中竟出現來自台灣台南的打火機，影片還以特寫鏡頭呈現。

《CNN》記者與動保專家布朗（Matt Brown）在中途島（Midway Island）進行觀察，他發現當地信天翁誤食塑膠垃圾問題相當嚴重，他把死亡的信天翁剖開後發現，牠們的胃簡直是垃圾場，包括瓶蓋、打火機等，其中畫面還出現來自台南市夏林路店家的打火機，包括地址、電話都一清二楚。

布朗無奈表示，這座島上的每隻信天翁，都被餵了滿滿的塑膠。黑背信天翁會在中途島上覓食，然而海洋的垃圾卻嚴重威脅牠們的生存環境，這些塑膠片對他們來說很有吸引力，看起來像是食物。

報導也指出，2050年海洋中的塑膠垃圾重量將首度超越魚的重量，因此黑背信天翁30年後大概只能吃塑膠。澳洲聯邦科學和工業研究組織成員威爾科克斯（Chris Wilcox）也曾告訴國家地理雜誌，「基本上海鳥已經滅絕了。」

中途島與台灣距離約5千公里，每天約有20萬隻信天翁幼鳥誤食海洋垃圾死亡，中途島上出現台灣打火機也凸顯海洋垃圾的問題嚴重性。

47秒處驚見台灣打火機：