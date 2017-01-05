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冰島主播喊話抵制中國貨 強國人崩潰：希望你裸播

冰島氣象主播日前在節目上公開呼籲觀眾抵制中國貨，原因是中國生產商品會用到大量煤礦。（圖擷取自Iceland Magzine）

2017-01-05  10:36

〔即時新聞／綜合報導〕近年來全球氣候暖化嚴重，各國都呼籲減少碳排放量，有外媒報導指出，冰島氣象主播斯文柏松（Einar Sveinbjörnsson）日前在節目上討論暖化議題時，竟公開呼籲觀眾抵制中國貨，原因是中國生產商品會用到大量煤礦。

綜合外媒報導，斯文柏松日前在天氣播報節目上說到，觀察過去半世紀的氣溫紀錄，可以發現全球氣溫不斷升高，這個問題都是人為所造成，他還在節目上公開呼籲說，如果冰島人想要對抗暖化，最簡單的方式就是抵制中國貨。

斯文伯松解釋，因為中國的電力多來自燃煤，在製造商品時所用的電力也都從燃燒煤礦而來，所以中國製造的產品將會嚴重破壞氣候，斯文伯松更說「我不是在批評中國人，但這些都是事實」

中國網友聽到這項消息後，紛紛崩潰留言「希望這位主播說話算話，可能你現在穿的衣服包括內褲都是中國製造的，希望你裸播」、「冰島宣佈破產那年不是已經把幾個小島賣給中國富豪了嗎」、「我希望你們能堅持到底」、「冰島蠢貨」、「沒有中國製造 你們將一無所有」

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  • 中國網友聽到這項消息後，紛紛崩潰留言「我希望你們能堅持到底」、「冰島蠢貨」、「沒有中國製造 你們將一無所有」（圖擷取自微博）

    中國網友聽到這項消息後，紛紛崩潰留言「我希望你們能堅持到底」、「冰島蠢貨」、「沒有中國製造 你們將一無所有」（圖擷取自微博）

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